نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما في مدينة سوتشي الروسية أمس الخميس مسألة فرض إسرائيل لسيادتها على غور الأردن.

وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم: "إن الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما أمس، لم يتطرقا إلى مسألة فرض إسرائيل لسيادتها على غور الأردن".

وكان نتنياهو أعلن الثلاثاء الماضي عزمه فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، في حال فاز بالانتخابات العامة المرتقبة في 17 سبتمبر الجاري، كما جدد تعهده بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة.