جونسون "متفائل بحذر" بشأن التوصل إلى اتفاق حول بريكست

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسن، بحذر عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق حول خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

هذا دون أن تذكر الوكالة الفرنسية مزيدا من التفاصيل.