أيرلندا: الفجوة واسعة جدا بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا للتوصل لاتفاق

قال رئيس وزراء أيرلندا، ليو فرادكار، ظهر اليوم، إن الفجوة "واسعة جدا" بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا للتوصل إلى اتفاق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

ولم تذكر الوكالة الفرنسية، مزيدا من التفاصيل.