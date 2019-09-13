رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تناول بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تراجع صادرات مصر من المحاصيل الزراعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2019.

وقال المركز، في بيانه لرصد الشائعات والرد عليها أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم صحة تراجع الصادرات الزراعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف الإضرار بسمعة مصر التصديرية والتشكيك في جودة وسلامة محاصيلها الزراعية.

وأشارت إلى أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت طفرة حقيقية، حيث ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.7 مليون طن منذ بداية يناير حتى 4 سبتمبر الحالي.

وأكدت الوزارة أن إجمالي الصادرات بلغ 4 ملايين و708 آلاف و916 طناً من المنتجات الزراعية بزيادة 533 ألف و830 طناً عن نفس المدة من العام الماضي, لافتةً إلى أن قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة ضمت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليوناً و751 ألف و550 طناً، بالإضافة إلى تصدير 699 ألفاً و170 طن بطاطس لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 419 ألفاً و377 طن بصل، محتلًا بذلك المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية، بإجمالي 109آلاف و587 طناً، في حين احتلت الفراولة على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 24 ألفاً و691 طناً.

وتابعت الوزارة أن صادرات مصر من الثوم احتلت المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 25ألفاً و711 طناً، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع، بإجمالي 12ألفاً و557 طناً، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 917 طناً، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 8978 طناً، بينما حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 7021 طناً للخيار و5500 طناً للفلفل.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات غير صحيحة تؤدي لإثارة بلبلة الرأي العام.