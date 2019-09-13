لقي 13 شخصا مصرعهم، غرقا، أثر انقلاب قارب خلال إقامة احتفال ديني هندوسي في بحيرة بوسط الهند.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، عن الشرطة الهندية قولها، اليوم، إن 19 شخصا كانوا على متن قاربين منفصلين تم ربطهما ببعضهما البعض عندما مال القاربان وانقلبا في البحيرة أثناء غمر صنم كبير للإله الهندوسي الشهير جانيش.

وأضافت الصحيفة الهندية، أن القاربين انقلبا مباشرة بعد الطقس الشعائري في البحيرة الواقعة في مدينة "بوبال" عاصمة ولاية "ماديا براديش"، موضحة أن الغواصين تمكنوا من انتشال 13 جثة حتى الآن، ولا تزال أعمال البحث عن المفقودين مستمرة.