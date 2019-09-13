نشرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت، إذ يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلَا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر والمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة غربًا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 24 32

شبين الكوم 24 32

طنطا 24 31

دمنهور 24 30

الإسكندرية 25 29

بلطيم 24 30

مطروح 24 29

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

الزقازيق 23 33

الاسماعيلية 21 33

السويس 23 32

العريش 21 30

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 25 35

مرسى علم 28 34

الفيوم 23 33

بني سويف 23 33

المنيا 23 34

أسيوط 24 35

سوهاج 25 36

قنا 25 37

الأقصر 25 37

أسوان 28 38

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 42

المدينة 27 43

الرياض 26 41

المنامة 31 38

أبو ظبي 30 40

الدوحة 28 41

الكويت 26 44

دمشق 14 33

بيروت 25 30

عمان 16 31

القدس 19 29

غزة 22 29

بغداد 25 41