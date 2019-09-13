قتل 6 جنود نيجيريين إضافة إلى أحد قادة الميليشيات المحلية التي تقاتل لجانب الجيش، في هجوم نسب إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب أفريقيا، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومدنية، اليوم الجمعة.

ووصل "الإرهابيون" على متن 12 شاحنة بيك آب مساء أمس الخميس لمدينة جوبيو التي تبعد 80 كلم عن مايدوجوري، عاصمة ولاية بورنو، واطلقوا النار على العسكريين وعناصر الميليشيات.

وقال مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" الفرنسية: "عثر على جثث 6 جنود وقائد محلي لميليشيا القوات المشتركة مصابة بالرصاص"، مشيرا إلى عدد كبير من المفقودين، والهجوم هو الثاني في أقل من أسبوع".

وكان مقاتلون ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي في غرب أفريقيا، أطلقوا النار، الاثنين الماضي، على قافلة عسكرية على طريق بين داماساك وجودومبالي، ما أسفر عن 9 قتلى على الأقل، ولا يزال 27 جنديا مفقودين.