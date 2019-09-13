بين ارتفاع وانخفاض.. رحلة الذهب خلال أسبوع ونصائح بعدم شراء المجوهرات

شهدت أسعار الذهب تذبذبًا خلال الأسبوع الماضي بين ارتفاع وانخفاض، حيث تراجعت أسعار الذهب في بداية تعاملات الأسبوع نحو 7 جنيهات، فسجل عيار ذهب 24، 799 جنيها، فيما سجل عيار21، 699 جنيها، وعيار 18، 599 جنيها.

وفي منتصف تعاملات الأسبوع انخفضت أسعار الذهب مرة أخرى ليسجل عيار ذهب 24، 792 جنيهًا، فيما سجل عيار21 نحو 693 جنيهًا، وعيار 18 نحو 594 جنيهًا.

وعقب استقرار لم يدم طويلًا في أسواق المعدن الأصفر، انخفضت أسعار الذهب بمقدار 5 جنيهات ليباع العيار 24 بـ789، وعيار 21 بـ690 جنيها، فيما سجل العيار 18 قيمة 592 جنيها.

ثم عاد المعدن الأصفر ليرتفع مرة أخرى بمقدار جنيهين مقابل تراجع 4 جنيهات، ليباع العيار 24 بـ791 جنيهًا، وعيار 21 بـ693 جنيهًا، فيما سجل العيار 18 نحو 593 جنيهًا.

ومع اقتراب نهاية تعاملات الأسبوع عاود الذهب تراجعه مرة أخرى، ليتراجع بقيمة جنيهًا واحدًا ليباع العيار 24 بـ790 جنيهًا، وعيار 21 بـ692 جنيهًا، فيما سجل العيار 18 نحو 591 جنيهًا.

وبنهاية التعاملات الصباحية لهذا الأسبوع عاودت أسعار الذهب ارتفاعها مرة أخرى بقيمة جنيهين عقب تراجع طفيف، ليباع العيار 24 بـ793 جنيهًا، وعيار 21 بـ693 جنيهًا، فيما سجل العيار 18 نحو 594 جنيهًا.

ومع منتصف نهاية التعاملات الأسبوعية واصلت أسعار الذهب ارتفاعها بمقدار 5 جنيهات، ليباع العيار 24 بـ799 جنيهًا، وعيار 21 بـ699 جنيهًا، فيما سجل العيار 18 نحو 599 جنيهًا.

ومع التذبذب المستمر في أسعار الذهب ينصح صاحب إحدى محال الذهب بشراء السبائك الذهبية أو جنيه الذهب وذلك لقلة المصنعية، وعدم شراء المصوغات كالخواتم أو الأساور والأنواع الأخرى وذلك لأنه مع الارتداء المستمر والاحتكاك تقل قيمتها.

كما أكد ضرورة الاستعلام عن الجنيه الذهب قبل شرائه لوجود أنواع بأعيرة منخفضة لا تساوي ثمنها، ومن أكثر الأنواع المضمونة هي "إيجيبت جولد" أو "لازوردي"، مضيفًا أن النوعين السابقين لا ضرر من شرائهما وهما يحتويان على فصوص أو الحجارة، حيث تقدم الشركه ضمانًا بشراء الحجارة منهم.