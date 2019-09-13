بالصور| "المنارة" يتزين لاستقبال مؤتمر الشباب.. و"خلية عمل" لوضع اللمسات الأخيرة

قبل 24 ساعة من انطلاق المؤتمر الثامن للشباب، انتهى مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة من الاستعدادات النهائية لاستضافة المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة 1600 شاب وفتاة، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين والمتخصصين والشخصيات العامة.

وتزينت ساحة مركز المنارة لافتات المؤتمر تحت شعار "ابدع انطلق"، فيما ظهرت قاعة المركز الرئيسية في شكلها النهائي استعداداً لاستقبال الحضور والمتحدثين.

وانتشرت خلال الأيام الماضية حتى الساعات الأخيرة قبل انطلاق المؤتمر، "خلية عمل" على قدم وساق من الشباب المنظمين والمهندسين والعمال والفنيين لوضع اللمسات الأخيرة وانتهاء من التجهيزات بطريقة احترافية وخروج المؤتمر في أفضل صورة على غرار المؤتمرات السبعة السابقة.

وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر الذي سينعقد لمدة يوم واحد ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين أخريين، جلسة "اسأل الرئيس" تعتبر أبرز جلسات المؤتمر الوطني للشباب من حيث التفاعل والتأثير والتي يقوم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها بالتواصل بشكل مباشر مع المصريين، والرد على أسئلتهم، في محاولة منه لإثراء وزيادة الوعي العام للمصريين بكل ما يدور في البلاد.

ويعتبر المؤتمر الوطني للشباب فرصة للحوار، والتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وذلك عقب إطلاق مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر 2016.

وبدأت النسخة الأولى للمؤتمر الوطني للشباب في القاهرة في شهر ديسمبر من نفس العام، ليمر بسلسلة من المؤتمرات في مختلف أقاليم مصر، كان آخرها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وساهمت مؤتمرات الشباب في خروج العديد من التوصيات، كان أبرزها تدشين منتدى شباب العالم، والذي عُقِدَت منه نسختان حتى الآن، والذي كان له العديد من التوصيات، منها تنفيذ مخرجات ملتقى الشباب العربي الأفريقي، وجاء من بين توصيات المؤتمر الوطني إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتشكيل لجنة للعفو الرئاسة لمراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم يصدر بحقهم أحكاما قضائيا، وإطلاق المشروع القومي للتعليم، فضلاً عن عدد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية لدعم الشباب والفئات الأكثر احتياجاً.