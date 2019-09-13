أكد أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية، ديمتري ميدفيديف، اليوم، أن بلاده لا تخطط للاقتراض من الأسواق المالية الخارجية في العام الجاري، مشيرا إلى أنها ستقترض باليورو أو اليوان وليس بالدولار في 2020.

وقال سيلوانوف: "في العام المقبل، سنقترض بعملات صعبة أخرى وليس بالدولار، وفي هذا العام لا توجد لدينا حتى الآن أي خطط للدخول إلى سوق الإقراض المالي الخارجي، لقد نفذنا برنامجنا وتجاوزناه في العام المقبل، قد يتم الاقتراض باليورو أو اليوان الصيني"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.