دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة رقم 75 تحت عنوان: "جمعة مخيمات لبنان" وذلك في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا ضد اللاجئين، وأكد القيادي في حركة "حماس"، إسماعيل رضوان، في كلمته عن الهيئة في ختام الجمعة الرابعة والسبعين على حدود غزة على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة المحاصر رغم كل المعوقات والمطبات الصناعية والعراقيل التي يحاول البعض وضعها في طريقها، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأدان رضوان، إدراج بعض القيادات الوطنية والإسلامية كالقادة "محمد الهندي والمجاهد مروان عيسى والمجاهد بهاء أبو العطا"، على قائمة الإرهاب والعقوبات الأمريكية محملين الإدارة الأمريكية تداعيات هذا القرار.

وأكد ضرورة "شطب أوسلو من تاريخ الشعب الفلسطيني" والبدء بخطوات وطنية جادة لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني على قاعدة الكفاح بكل أشكاله ولا سيما الكفاح المسلح والتمسك بحقنا في العودة لفلسطين وسحب الاعتراف بهذا العدو والبدء الفوري باستعادة الوحدة الوطنية كرافعة للتحرير والعودة وعقد جلسة طارئة للأمناء العامون للفصائل لبحث سبل مواجهة تداعيات المرحلة السابقة والاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة المشروع الصهيوني لحماية الضفة من الضم والقدس والحرم الإبراهيمي من التهويد.

ودعا قادة الدول العربية والإسلامية إلى "إنهاء الحصار الظالم ووقف معاناة شعبنا في قطاع غزة المحاصر فجماهير شعبنا ما زالت تراهن على وعي الأمة ودورها في دعم مقاومتنا العادلة وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال ومشاريع نهب المنطقة العربية"، محذرا الاحتلال من الاستمرار في قتل المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة "ندعو كل الأطراف للضغط عليه لوقف هذا الاستهداف".