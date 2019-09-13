نداء استغاثة وجّهه أقارب طفل مصاب بنزيف فى المخ جرّاء حادث دراجة بخارية من داخل مستشفى سوهاج الجامعى، على «فيس بوك» يستنجدون بالمحافظ الدكتور أحمد الأنصارى، للتدخّل وتوفير سرير عناية مركزة داخل المستشفى، بعد 12 ساعة انتظار، دون التمكن من إدخال الطفل غرفة العناية، بدعوى عدم وجود أسرة شاغرة.

أهل الطفل فوجئوا باستجابة المحافظ الفورية، وإجرائه اتصالات بمسئولى مديرية الصحة ورئيس الجامعة، ثم انتقاله إلى المستشفى الجامعى للاطمئنان على حالة الطفل ومتابعة دخوله غرفة العناية المركزة، بعد وعد رئيس الجامعة ومدير المستشفى بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للطفل، حفاظاً على حياته.

"الأنصارى" انتقل إلى المستشفى بعد استغاثة أسرة الطفل المصاب بنزيف فى المخ

قال الدكتور محمد التونى، المتحدث الإعلامى باسم المحافظة، إن الطفل «أحمد السيد»، 15 عاماً، أصيب فى حادث تصادم دراجة بخارية، ونقلته سيارة الإسعاف إلى استقبال المستشفى الجامعى بسوهاج، وبعد توقيع الكشف الطبى عليه، تبين أنه يعانى من نزيف فى المخ ويحتاج إلى غرفة عناية مركزة، لافتاً إلى أن المحافظ أجرى اتصالاً هاتفياً بالدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، والدكتور حسان النعمانى، عميد كلية الطب، عقب علمه بالواقعة لتوفير الرعاية الطبية للطفل، واستجاب رئيس الجامعة.

وأضاف أن المحافظ تابع نقل الطفل إلى قسم الرعاية المركزة، واطمأن على الحالة الصحية للمصاب الثانى «محمد صلاح»، الذى أصيب مع الطفل فى حادث «موتوسيكل» ظهر أمس الأول، كما اطمأن المحافظ على عدد من الحالات المرضية المحتجزة بالمستشفى.