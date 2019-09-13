أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" في السودان، دعم حملة ولاية النيل الأزرق جنوب البلاد، لمواجهة مرض الكوليرا الذي تأكد ظهوره في الولاية، ووفاة 3 أشخاص جراء الإصابة به، وقالت في بيان، إن خالد موسى مدير مكتبها في ولايتي "النيل الأزرق" و"النيل الأبيض" شمال غربي"النيل الأزرق"، يزور ومجموعة من وزارة الصحة والمتطوعين، منطقة "قنيص"، الأكثر تضررا بالكوليرا، في "النيل الأزرق".

وقال موسى، إن فريقا من وزارة الصحة و"يونسيف" يهدف إلى احتواء مرض الكوليرا، في "النيل الأزرق"، عبر تعزيز الصحة في الولاية، ورفع الوعي لدى الأسر بضرورة الاهتمام بالصحة والنظافة والتخلص الآمن من النفايات، لافتا إلى تحقيق الفريق أثرا إيجابيا في هذا الصدد.