نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إمكانية تجسس إسرائيل على "البيت الأبيض"، واصفًا إياها بـ"الأمر الذي لا يصدق".

وقال، في تصريحات صحفية أوردتها صحيفة "الجمينار" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، "لا أعتقد أن الإسرائيليين يتجسسون علينا. إنني بالفعل يصعب علي تصديق ذلك"، مؤكدًا أنه يتمتع بعلاقات جيدة جدًا مع إسرائيل.

وأشار ترامب، إلى أن الحكومة الإسرائيلية رحبت بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، مُضيفًا: "كل شيء ممكن، لكنني لا أصدق هذا الأمر".

وكانت مجلة "بوليتيكو" في نسختها الأمريكية قد نشرت على موقعها الإلكتروني: أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن إسرائيليين زرعوا على الأرجح أجهزة عدة تسمى "ستينج راي"، تم اكتشافها في واشنطن في عام 2017، وذكرت "بوليتيكو"، أنه "من المرجح أن الأجهزة معدة للتجسس على الرئيس ترامب وفق أحد المسؤولين السابقين، إضافة إلى مساعديه الكبار والمقربين منه، ومع ذلك ليس واضحًا إن كانت الجهود الإسرائيلية قد نجحت".

وكانت إسرائيل حليفة واشنطن، قد أصدرت، في وقت سابق، نفيًا قاطعًا للادعاءات، كما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، حدوث ذلك، واصفًا تلك التقارير بـ"الرواية الملفقة".