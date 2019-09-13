هاجم المنافسون السياسيون الثلاثة الرئيسيون لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، سجله في منصبه بعد تغيب زعيم الحزب الليبرالي الحاكم عن حضور مناظرة تلفزيونية مع زعماء الأحزاب الرئيسية، وركز السياسيون الثلاثة بشكل كبير على فضيحة "إس أن سي - لافالان" الكندية التي هزت الحكومة خلال الشهور الماضية، وأدت إلى استقالة عدد من الوزراء وأعضاء مكتب ترودو.

ووصف زعيم "حزب المحافظين" المعارض آندرو شير، ترودو بأنه يتصرف تصرفات غير أخلاقية ويعمل على زيادة العجز في الميزانية، وقال في وقت مبكر من النقاش: "أعتقد أنني وجدت بعض التوافق. أعتقد أننا نستطيع جميعا أن نتفق على أن جاستن ترودو يخشى من سجله"، بينما هاجم زعيم "الحزب الديموقراطي الجديد"، جاجميت سينج، ترودو ووصفه بأنه "زعيم شنيع يستخدم كلمات جميلة".

بدورها، انتقدت زعيمة "حزب الخضر"، إليزابيث ماي، رئيس الوزراء وسجله مع المناخ وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الملف، كما انتقدت أيضا عدم القيام بما يكفي لإصلاح العملية الانتخابية.

ورفض ترودو، الذي يقوم بحملة انتخابية في مدينة إدمنتون، الدعوة لحضور المناظرة التليفزيونية، وقال إنه سيلتزم فقط بالمناظرتين اللتين تنظمهما لجنة المناقشات والأخرى باللغة الفرنسية على شبكة كيبيك التلفزيونية المعروفة على نطاق واسع.