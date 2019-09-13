بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في مصرع 6 عناصر من جنود الإمارات جراء حادث تصادم آليات عسكرية، أثناء أداء واجبهم الوطني في أرض العمليات، وثمن الملك حمد في برقيته، الدور الفاعل الذي تقوم به الإمارات ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، وبما يحفظ لليمن وحدته وسيادته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وجدد الملك حمد بن عيسى، موقف بلاده الثابت مع أشقائها في قوات التحالف في دعم الشرعية في اليمن "التحالف العربي"، والحفاظ على أمن المنطقة، كما بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقيتي عزاء مماثلتين لنائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.