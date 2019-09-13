ألقت الأجهزة الأمنية بالفيوم، مساء أمس الأول، القبض على شاب أشعل النيران فى حفل زفاف خطيبته السابقة، بقرية «الشيخ فضل»، التابعة لمدينة الفيوم، ما أسفر عن وفاة طفل، وإصابة 5 من «المعازيم»، بينهم طفلان. وكانت مديرية الأمن تلقت إشارة من المستشفى العام بوصول 6 مواطنين، بينهم 3 أطفال، مصابين بحروق، وتم احتجازهم بالمستشفى تحت الملاحظة، لكن أحد الأطفال توفى متأثراً بإصابته.

وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة لسماع أقوال شهود العيان، الذين أكدوا اقتحام خطيب العروس السابق لحفل الزفاف، وسكب كمية من البنزين وأشعل النيران، ما تسبب فى إصابة عدد من الحضور، بعد أن أمسكت النيران فى ملابسهم، موضحين أنهم أسرعوا بإبلاغ شرطة النجدة، والإسعاف، التى وصلت للمكان، ونقلت المصابين للمستشفى العام، تزامناً مع سيطرة قوات الحماية المدنية على الحريق. تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.