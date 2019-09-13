أعلنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية عن انطلاق المبادرة الرئاسية للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة اعتباراً من غدا.

وأوضح الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن أهداف هذه المبادرة هو المسح الإلزامي لجميع الأطفال حديثي الولادة، الوقاية من ضعف السمع هي الاستراتيجية الأمثل للحد من مخاطر هذه الإعاقة بالكشف المبكر وإلزام الأطفال على إجراء مقياس السمع بعد الميلاد مباشرة لتحديد احتياجهم إلى علاج أو زرع قوقعة في السن المناسب من عدمه.

وأضاف أنه سيجري وضع نتيجة المسح مع التطعيمات على شهادة ميلاد الطفل حين إصدارها، لافتا إلى أن المسح سيكون له دور كبير بإشراك المواطن وجعله جزء لا يتجزأ بالمنظومة في نشر الوعي الثقافي بمخاطر ضعف السمع.

وأكدت الدكتورة نجلاء مهدي مدير إدارة الرعاية الأساسية، أن وزارة الصحة وفرت 50 جهازا للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة ووزعت على 50 وحدة صحية على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أنه سيعلن عن أماكن تقديم الخدمة لاحقا.

وأوضحت أنه جرى مراعاة الكثافة السكانية وسهولة الوصول إلى الوحدات المختارة للإحالة، مضيفةً أن الفئة المستهدفة هم الأطفال حديثي الولادة من عمر ثلاثة أيام إلى أسبوع بالتزامن مع أخذ عينات الغدة الدرقية يومي السبت والثلاثاء على مستوى المحافظة.

وأكدت أنه جرى تدريب الفريق الصحي بالمعهد القومي بوزارة الصحة، على كيفية تنفيذ المسح السمعي للأطفال من أجل ضمان جودة عالية من النتائج وقد جرى إعادة التدريب اليوم الجمعة بمديرية الصحة بالقليوبية.

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