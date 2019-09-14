وجهت السيدة سحر السيد، والدة الطفل بمنشية ناصر، الذي حررته قوات الشرطة من الاختطاف من إحدى قرى بركة السبع بمحافظة المنوفية، الشكر للرئيس السيسي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "MBC مصر": "جابلي ابني، كان هيتدبح، قالوا له إحنا بناخد الأطفال ندبحهم".

بدوره قال عبدالمهيمن عبدالوهاب، والد الطفل، إن ابنه اختطف لمدة 5 أيام بداية من يوم الأحد الماضي، مؤكدًا أن رجال الشرطة تعاونوا معه بشكل كامل.

وأضاف أن أحد المدانين في عملية الخطف، كان يعمل لديه في المطعم الذي يمتلكه، مشيرًا إلى أنهم طالبوه بفدية قدرها 3 ملايين جنيه.