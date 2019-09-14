حررت قوات الشرطة طفلًا مختطفًَا، وألقت القبض على الخاطفين بإحدى قرى مركز السبع بمحافظة المنوفية.

واصطحب رجال الشرطة أحد المتهمين، واصطحبوه فجرًا لمنزل الخاطفين، وفتح أحد أفراد العصابة الباب ليفاجئ بضباط وأفراد قوة المباحث يقتحمون الشقة ويلقون القبض عليه، ويعثرون على الطفل في حالة بكاء ليضمه أحد ضباط الشرطة تحت زراعه ويطمئنه، قائلًا له: "ازيك يا عمور.. متخفش".

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الغول ظهر نور الدين وشهرته "محمد" المتهم الرئيسي، قال إنه كان يفكر في خطف ابن صاحب المحل الذي يعمل فيه منذ فترة، وقرر تنفيذ خطته للحصول على فدية مالية كبيرة.

وأضاف المتهم، خلال فيديو مٌسجل لاعترافاته، أنه نفذ المخطط بعدما طلب منه ابن صاحب المحل الذي يعمل فيه أن يخرج معه للفسحة، واستغل هذه الفرصة واختطف الطفل بالاتفاق مع صديق له في شبرا الخيمة، ونقلوا الطفل بعدها لبركة السبع.

المتهم "خالد العزب أحمد"، قال إنه تلقى اتصالا من صديق له أخبره أنه سيأتي له وتفاجئ بوجود طفل معهما، وقال له: "خلي ده أمانة عندك لحد يوم الخميس"، مضيفًا أنه حينما سأل عن هذا الطفل قالوا له "دي حقوق ناس ملكش دعوة بيها".

أما المتهم الثالث "فهمي محمد دسوقي"، فقال إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا بوالد الطفل وأخبره أنه يطلب منه 3 ملايين جنيه كفدية من أجل رؤية ابنه مرة أخرى، مضيفًا أنه أعطى الهاتف للطفل ليطمئن والده عليه، وذلك قبل القبض عليه بساعات.

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والد الطفل أبدى سعادته بسبب إنقاذ طفله، وقال: "الحمد لله والشكر لله أولاد ثم للسيد وزير الداخلية".