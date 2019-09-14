فيديو.. اعترافات خاطفي "طفل المنوفية": "طلبنا 3 مليون جنيه حلاوة الواد"

اعترف أفراد العصابة الثلاثة المتهمين باختطاف الطفل "عمار" بإحدى قرى مركز بركة السبع في المنوفية، بتفاصيل جريمتهم التي ارتكبوها، بعدما قبض أفراد الشرطة عيلهم في حالة تلبس، وحرروا الطفل من إيديهم.

وقال "ا ظ. ن." وشهرته "محمد" المتهم الرئيسي، إنه كان يفكر في خطف ابن صاحب المحل الذي يعمل فيه منذ فترة، للحصول على فدية مالية كبيرة، وقرر تنفيذ خطته حينما جاء الوقت المناسب، على حد قوله.

وأضاف المتهم، في فيديو مٌسجل لاعترافاته، أنه نفذ المخطط بعدما طلب منه ابن صاحب المحل الذي يعمل فيه أن يخرج معه "للفسحة"، واستغل هذه الفرصة واختطف الطفل بالاتفاق مع صديق له في شبرا الخيمة، ونقلوا الطفل بعدها لبركة السبع.

فيما قال المتهم الثاني "خ. ا. أ."، إنه تلقى اتصالا من صديقه فهمي (المتهم الثالث)، يوم الأحد، في الساعة التاسعة مساءً، أخبره أنه سيأتي له وتفاجئ بوجود طفل معهما.

وأضاف المتهم البالغ من العمر 30 عاما: "قولت له إيه الطفل ده؟ قال لي خلي الأمانة دي عندك لحد يوم الخميس"، مضيفًا أنه حينما سأل عن الطفل قالوا له "دي حقوق ناس ملكش دعوة بيها".

وقال المتهم الثالث "ف. م. د."، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا بوالد الطفل، بوشاية من "محمد" (المتهم الأول)، وطلب منه فدية: "قولناله عاوزين 3 مليون جنيه حلاوة ابنك"، وذلك من أجل رؤية "عمار" مرة أخرى.

وأضاف أن "والد عمار طلب أن يستمع إلى صوت ابنه، فأعطى الهاتف للطفل ليطمئن والده عليه"، مشيرا إلى أن ذلك تم قبل القبض عليه بساعات.

في السياق ذاته، عبر والد الطفل عن سعادته بعودة نجلة إليه مرة أخرى، عقب واقعة الاختطاف المفزعة التي فوجئ بها.

وقال: "الحمد لله الحمد لله الحمد لله، إن ربنا رجع عمار ابننا في أقل وقت، والشكر لله أولًا ثم للسيد وزير الداخلية".