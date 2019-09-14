حُكم على النجمة الأمريكية فيليسيتي هوفمان بالحبس لمدة 14 يومًا بتهمة ارتكاب جرائم فيدرالية ناتجة عن عملية احتيال دخول جامعي "فارسيتي بلوز".

وتضمن الحكم عليها أيضا دفع غرامة قدرها 30000 دولار، واستكمال 250 ساعة في الخدمة المجتمعية، ومن المقرر أن تقدم تقريرًا ذاتيًا إلى مرفق مكتب السجون الذي لم يتم تحديده بعد في 25 أكتوبر القادم.

وعلمت النجمة الأمريكية هوفمان البالغة من العمر 56 عاما بالحكم أمس الجمعة وأصدرت بيانًا بعد ذلك بوقت قصير، تعلن فيه قبولها لقرار القاضي، وقالت في البيان: "أقبل قرار المحكمة اليوم دون تحفظ، كنت دائمًا على استعداد لقبول أي عقوبة فرضها القاضي لقد انتهكت القانون واعترفت بذلك وأقرت بالذنب في هذه الجريمة، لا توجد أي مبررات لأفعالي"، وفقا لـabcnews".

وأضافت في البيان: ""أود أن أعتذر مرة أخرى لابنتي وزوجي وعائلتي والمجتمع التعليمي عن أفعالي، وأريد أن أعتذر بشكل خاص للطلاب الذين يعملون بجد كل يوم للدخول إلى الجامعة ، وإلى والديهم الذين يجيدون تضحيات تدعم أطفالهم ".

وأضافت: "لقد تعلمت الكثير خلال الأشهر الستة الماضية عن عيوبي كشخص، هدفي الآن هو قضاء العقوبة التي منحتها لي المحكمة وأتطلع إلى القيام بساعات خدمة مجتمعية وإحداث تأثير إيجابي في مجتمعي، وأخطط أيضًا لمواصلة تقديم المساهمات أينما أستطيع بعد ساعات الخدمة، أستطيع أن أعدكم أنه في الأشهر والسنوات القادمة ، سأحاول أن أعيش حياة أكثر صدقًا وأن أعمل كنموذج أفضل لبناتي وعائلتي وأن أستمر في المساهمة بوقتي وطاقاتي أينما احتجت آمل الآن أن تسامحني عائلتي وأصدقائي ومجتمعي على أفعالي ".

وكانت هوفمان قرأت البيان أمام المحكمة والذي إعتذرت فيه للقاضي والطلاب والكليات والجامعات، ثم اعتذرت باكيا لابنتيها وزوجها، وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدم محامى هوفمان أوراقاً يطلب فيها من القاضي عدم إرسال الممثلة التي رشحت لجائزة الأوسكار إلى السجن، وكتب "لا شيء عن تاريخها وخصائصها يتطلب عقوبة بالسجن".

وكان محامو هوفمان طلبوا من المحكمة فرض فترة اختبار مدتها سنة واحدة، و 250 ساعة من خدمة المجتمع وغرامة مالية قدرها 20 ألف دولار، لكن المدعين الفيدراليين طلبوا من القاضي الحكم على هوفمان بالسجن لمدة شهر واحد، يليه 12 شهرًا من الإفراج الخاضع للإشراف وغرامة قدرها 20 ألف دولار.

وتعود القضية إلى 13 مارس الماضي، حينما تم إلغاء قرار اتهام اتحادي بإتهام 50 شخصًا، بمن فيهم النجمة هوفمان وأكثر من 30 من الآباء الأثرياء، في أكبر عملية احتيال بالخداع في الجامعات نظرتها وزارة العدل الأمريكية على الإطلاق.

وذكرت لائحة الاتهام أن المتهمين دفعوا رشاوى إلى وليام "ريك" سنجر، المعلم الذي يعمل في الكلية ، والذي حدده ممثلو الادعاء بأنه زعيم عملية الاحتيال في جميع أنحاء البلاد لإحضار أطفالهم إلى كليات النخبة ، بما في ذلك ستانفورد وجامعة جنوب كاليفورنيا وبرينستون و جورج تاون.

وأقر المعلم سنجر البالغ من العمر 59 عاما الذي قال ممثلو الادعاء أنه جمع 25 مليون دولار في شكل رشاوى خلال عملية احتيال استمرت عاما ، بأنه مذنب في مارس بتهمة التآمر وغسل الأموال والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وعرقلة العدالة ألا انه لم يتم الحكم عليه بعد.