"شباب منقباد" يكرم 99 طالبا متفوقا في أسيوط

أناب اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة، لحضور فعاليات حفل مركز شباب منقباد المطور لتكريم أوائل الطلاب المتفوقين بالقرية خلال العام الدراسي 2018 / 2019 بمختلف المراحل التعليمية الابتدائي والاعدادي والثانوي والأزهري.

حضر الحفل محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، طارق عباس وكيل مديرية الشباب والرياضة وصلاح عبدالنعيم مدير التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم، الشيخ صلاح عبدالسميع مدير العلاقات العامة بالمنطقة الأزهرية، عاطف عبدالرشيد رئيس مجلس إدارة مركز شباب منقباد، وحشد كبير من أولياء الأمور والطلاب.

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم وعدد من الفقرات الفنية والشعبية والعروض الرياضية، أعقبها تكريم 99 طالبا وطالبة من أوائل الطلاب المتفوقين بمدارس القرية في جميع المراحل التعليمية ابتدائي وإعدادي وثانوي، إلى جانب التعليم الأزهري، كما تم تقديم شهادات تقدير لهم وهدايا عينية لتميزهم والتقاط الصور التذكارية.

ونقل سكرتير عام المحافظة تهنئة محافظ أسيوط لأولياء الأمور والطلبة المكرمين، مؤكدًا أنّ المحافظة تدعم المتميزين دائمًا في جميع المجالات سواء تعليميًا أو رياضيًا أو ثقافيًا، وحث الطلاب على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد، مشيرًا إلى أنّ التعليم الجيد هو بوابة مصر للعبور إلى مستقبل مشرق ومضيء، موجهًا التحية لكل أم وأب يدعمون أبناءهم من أجل التفوق العلمي والاهتمام بالأنشطة التي تساهم في بناء أجيال المستقبل.

كما قدم محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، الشكر لمجلس إدارة مركز شباب منقباد على المبادرة الطيبة لإضفاء البهجة والسرور على وجوه المكرمين من أبنائنا الطلاب وأسرهم، وليكون حافزا ودافعا لهم لبذل المزيد من الجهد والكفاح والجد والاهجتهاد بمختلف المراحلة التعليمية.