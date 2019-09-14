قررت النيابة العامة بالقاهرة حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين والمحلات التجارية، وطلبت النيابة استدعاء المجني علهم، للاستماع لأقوالهم.

تمكنت قوات مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، من ضبط 4 عاطلين سبق اتهام اثنين منهم في 9 قضايا متنوعة، وبحوزتهم مبلغ 1000 جنيه، ساعتي يد، هاتف محمول (مجهولة المصدر)، متهمين بسرقة المساكن في دائرة القسم.

بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل مسكن (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بأسلوب "التسلق"، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وأضافوا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كل المسروقات بمسكن أحدهم.