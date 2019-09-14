سقوط أمطار خفيفة على مطروح.. والمزارعون يطالبون بتوفير تقاوي القمح

شهدت محافظة مطروح من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا سقوط أمطار خفيفة اليوم، صحبها انخفاض في معدلات الحرارة وظهور سحب وغيوم.

وقال عبد القادر سنوسي أحد أهالي مطروح، إن هطول الأمطار هذا العام في شهر سبتمبر يساعدنا في زراعة الشعير والقمح وملئ الآبار في القرى والنجوع والتي يعيش عليها جميع سكان الصحراء بالمحافظة.

وأكد شريف مبروك، من أهالي مطروح، أن الأمطار خير ولكن نتمنى أن توفر وزارة الزراعة تقاوي الشعير والقمح للمزارعين في أقرب وقت كي نتمكن من الزراعة والاستفادة منها.

كما انخفضت أعداد المصطافين على الشواطئ، تزامنا مع سقوط الأمطار.