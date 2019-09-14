كشفت الإدارة العامة لمباحث القاهرة غموض اختطاف طالب إعدادي من شارع كلوت بك ومساومة والده على دفع مبلغ فدية مالية قدره 3 ملايين جنيه، وتبين أن وراء الجريمة عامل لدى والد المجني عليه واثنين آخرين.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين احتجزوا الطالب داخل شقة بمنطقة القليوبية، تم ضبطهم، وحُرر محضر وأحاله اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إلى النيابة العامة، التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من مأمور قسم شرطة منشأة ناصر، بحضور "عبدالمهيمن.ش.ع"، أخصائي تحاليل طبية ومالك محل مأكولات كائن بشارع كلوت بك بدائرة قسم شرطة الأزبكية ومقيم بشارع الرزاز بغياب نجله عماد 12 سنة طالب ومقيم بذات العنوان، عقب خروجه من مسكنهما ولم يتهم أو يشتبه في غيابه جنائيا.

شُكل فريق من مباحث العاصمة، تحت قيادة العميد محمد يوسف، مدير البحث الجنائي بالمديرية، وأثناء عملية البحث تلقى والد الطالب اتصالا هاتفيا من هاتف محدد، أخطره خلاله المتصل باختطاف نجله وساومه على دفع مبلغ 3 ملايين جنيه نظير إطلاق سراحه، تم وضع خطة بحث وأثناء السير في إجراءات البحث ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "ا.ز.ن"، 32 عاما عامل بالمطعم طرف المبلغ ومقيم بشارع كلوت بك بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "ف.ا.ف"، و"خ.ا.أ"، وأقر بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء المبلغ لكونه عاملا بالمطعم ملكه خطط لاختطاف نجله ومساومة أهليته على إطلاق سراحه مقابل مبلغ مالى 3 ملايين جنيه.

وأضاف المتهم، في محضر الشرطة، أنه استدرج الطفل بدعوى التنزه واصطحابه بسيارة أجرة " تاكسي" وتوجها لمنطقة شبرا الخيمة، واستعان بالمتهم الثاني لاصطحابهما بالدراجة بالبخارية ملكه واحتجازه بمسكن المتهم الثالث، وقام المتهم الثاني بالاتصال بالمبلغ من هاتف محمول وقام بمساومته على دفع المبلغ المشار إليه مقابل إطلاق سراح المجني عليه.

باستهداف المتهمين الثاني والثالث تم ضبطهما بمسكن الأخير وبصحبتهم المجنى عليه، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول وما أسفر عنه الضبط أيداها، حُرر محضر وتولت النيابة التحقيق.