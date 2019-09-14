شهدت المدن الساحلية بمحافظة البحيرة، خاصة رشيد وإدكو وكفرالدوار، اليوم، سقوط أمطار خفيفة، بالتزامن مع تحذير هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المحافظات الساحلية.

وأعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى، بالوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، استعدادا لموسم الأمطار، مؤكدا جاهزية المحافظة لفصل الشتاء هذا العام من خلال تسليك الصفايات الشوارع، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات بالديوان العام لتلقي الشكاوي بوجود تراكمات لمياه الأمطار بالشوارع، وسرعة انتقال المسؤولين بالمحليات لإزالتها فورًا.