كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاع وانخفاض معدل مبيعات سيارات الركوب (pc) بالسوق العالمية، خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر التقرير حجم المبيعات بناء علي رقم "السي سي" الخاص بالسيارة، حيث أشار التقرير إلي أنخفاض نسبة مبيعبيعات السيارات ذات الألف سي سي بنسبة 62% خلال السبعة أشهر الأولي من العام الحالي، حيث سجلت مبيعات 400 وحدة، بينما سجلت بالعام الماضي مبيعات 1046 وحدة، أما عن السيارات ذات 1300 سي سي قد سجلت نسبة مبيعات 190 وحدة مقارنة بـ427 وحدة من العام الماضي وتنخفض المبيعات بنسبة 56%.

وأضاف التقرير أن السيارات من 1300 إلي 1500 سي سي، قد أرتفعت نسبة مبيعاتها بحوالي 44%، حيث سجلت بالعام الحالي 15067 وحدة، بينما سجلت في نفس الفترة منالعام الماشي نسبة مبيعات وصلت إلي 10475.