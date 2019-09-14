مقتل 4 جنود بهجومين منفصلين في باكستان

قُتل أربعة جنود باكستانيين في هجومين منفصلين نفذهما مقاتلون في المناطق القبلية شمال غربي البلاد قرب الحدود الأفغانية، ووقع الحادثان في وقت متأخر، أمس الجمعة، في شمال وزيرستان ودير، حيث نُفّذت عمليات عسكرية عدة خلال السنوات الأخيرة ضد مقاتلين محليين وأجانب.

وقال الجيش الباكستاني في بيان، اليوم، إن "عناصر خارجة عن القانون فتحت النار على مجموعة من قوات الأمن كانت في دورية قرب منطقة أبا خيل في شمال وزيرستان ما تسبب بمقتل جندي. وفي تبادل لإطلاق النار، قتل كذلك عنصران من الخارجين عن القانون"، موضحا أنه في حادثة منفصلة، قتل ثلاثة جنود كانوا يحرسون منطقة حدودية مع أفغانستان وأصيب آخر بجروح عندما "فتح إرهابيون من عبر الحدود النار عليهم في بلدة دير".

جدير بالذكر أن الجيش الباكستاني، أطلق عملية واسعة في 2014 للقضاء على قواعد العناصر المسلحة في شمال وزيرستان وإنهاء تمرد استمر لنحو عقد وتسبب بمقتل الآلاف، وتراجعت حدة العنف في باكستان بعد العمليات العسكرية في المنطقة، لكن لا تزال المجموعات المسلحة قادرة على شن هجمات دامية.