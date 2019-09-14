وزير النفط الإيراني: بلادنا ستطور حقلا للغاز في الخليج

أعلن وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنة أن شركات إيرانية عامة في قطاع المحروقات أبرمت اتفاقا، اليوم السبت، لتطوير حقل للغاز في عرض البحر في الخليج، وقال إن هذا الاتفاق "مؤشر" إلى أن إيران ستواصل تطوير موارد الطاقة التي تملكها على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها وخصوصا على صناعتها النفطية.

ونقل الموقع الالكتروني لوزارة النفط الإيرانية عن زنقنة قوله "إنه مؤشر إلى أننا سنواصل العمل تحت العقوبات. العقوبات لم توقفنا"، موضحا أن العقوبات "لم تتمكن من منع تقدم الصناعة النفطية الإيرانية وتطويرها".ويهدف الاتفاق الذي وقع إلى إنتاج 14,15 مليون متر مكعب يوميا لمدة 34 شهرا.

ووقع الاتفاق الذي تبلغ قيمته 440 مليون دولار بين شركة بارس للنفط والغاز وشركة بتروبارس لتطوير حقل بلال، ويضم هذا الحقل الذي اكتشف فيه النفط أولا، احتياطات من الغاز، وهو يقع في مياه الخليج على بعد نحو تسعين كيلومترا عن جزيرة لاوان.

وبعد انسحابها الأحادي الجانب من الاتفاق النووي في 2018، فرضت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية مجددا على طهران، ونتيجة لذلك انسحب العديد من الشركات الأجنبية بما في ذلك المجموعة النفطية الفرنسية "توتال" من مشاريعها في البلاد.