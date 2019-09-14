أعلنت المجموعة الفرنسية "لوفر أوتيل"، أنها أبرمت اتفاقا لإعادة فتح فندقين بعلامتها التجارية في العاصمة السورية "دمشق"، مؤكدة أنباء نشرتها وسائل إعلام، وقالت الشركة الفرنسية، لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، إن الفندقين "سيفتتحان قريبا باسم (لوفر اوتيل جروب)"، موضحة أن الاتفاق أبرم بين مجموعة نزهة السورية للاستثمار و"شريك تتعاون معه لوفر أوتيل في الشرق الأوسط".

وأشارت "لوفر اوتيل"، إلى أن "هذا الاتفاق يحترم بدقة القانون الدولي وكل القرارات الدولية المتعلقة بسوريا".

وكان الموقع الاقتصادي "ذي سيريا ريبورت" الذي نشر هذا النبأ أولا، ذكر أنه أول عقد يبرم مع شركة غربية في قطاع الفنادق منذ 2011 سنة اندلاع النزاع الذي أودى بحياة أكثر من 370 ألف شخص.

و"لوفر اوتيل غروب" فرع من المجموعة الصينية جين جيانج منذ 2011 والتي تملك أكثر من 1500 فندق في 54 بلدا في العالم، كما ورد على موقع "لوفر أوتيل" الالكتروني، وفنادقها مصنفة من درجة النجمة الواحدة إلى الخمس نجوم. وفي الدرجة الأولى "كيرياد" و"كامبانيلي" و"جولدن توليب" و"رويال توليب"، وخمس علامات في شبكة "ساروفار" في الهند ومجموعة فنادق "برفيرانس" وكذلك العلامة الصينية "ميتروبولو".