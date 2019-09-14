اعتقلت السلطات العراقية، اليوم، شبكة إرهابية خططت لتنفيذ عمليات خلال "زيارة الأربعين"، وذكرت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان، أن القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات سامراء تمكنت من إلقاء القبض على شبكة إرهابية مكونة من 6 عناصر كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية خلال زيارة الأربعين، خلال عملية استباقية نوعية، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية.

وأشارت خلية الإعلام الأمني إلى أن من بين أفراد الخلية زوجة لإرهابي في سوريا، موضحة أن عملية القبض تمت في سامراء والجلام بعد متابعة مستمرة، وأخذ الموافقات القضائية.

يذكر أن "زيارة الأربعين" تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية للمسلمين الشيعة، ويحرص الملايين منهم على إحيائها من خلال الذهاب إلى "كربلاء" مشيا على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.