ألقت قوات وزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي من 10 أشخاص يضم شخصين يحملان جنسية دولة عربية، لتسفير المواطنين للخارج بتأشيرات مزورة.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى مفادها قيام بعض الشباب بالسفر إلى إحدى الدول العربية بموجب تأشيرات سفر "مزورة" بغرض العمل أو الهروب عبر الشواطئ فى اتجاه سواحل إحدى الدول الأجنبية.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى عن أن وراء ذلك النشاط تشكيل عصابى مكون من (10أشخاص من بينهم "إثنان يحملان جنسية إحدى الدول العربية، أحدهم مقيم بإحدى الدول الأجنبية صحبة أحد عناصر التشكيل") تخصص نشاطهم الإجرامى في تهريب الشباب إلى الدول العربية المشار إليها بموجب تأشيرات سفر "مقلدة منسوبة لذات الدولة"، يتم إدخالها داخل حقائب سفر داخلها بضائع تجارية "ملابس، إكسسوارات، ملابس" عبر ميناء القاهرة الجوي قادمة من إحدى الدول الأجنبية التي تقيم بها عناصر التشكيل المشار إليها.

وأوضحت التحريات أن أحد عناصر التشكيل يقوم بالسفر للخارج لإحدى الدول الأجنبية، لشحن حقائب سفر داخلها بضائع تجارية، وداخلها تأشيرات سفر "مقلدة" للدولة العربية المُشار إليها يتسملها من عناصر التشكيل المقيمين بالخارج لإدخالها البلاد وتسليمها لباقى عناصر التشكيل، لترويجها على راغبي السفر للعمل بذات الدولة أو الهرب عبر شواطئها إلى إحدى الدول الأجنبية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها ويقتسموها فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 7 من عناصر التشكيل بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وبحوزتهم "933 تأشيرة سفر خالية البيانات منسوب صدورها للدولة العربية المشار إليها مزورة بالكامل، جهاز لاب توب، 8 هواتف محمولة، مبالغ مالية (30296 جنيها مصريا، 2068 عملات أجنبية مختلفة)"، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه بالإشتراك مع باقى عناصر التشكيل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.