استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة، الهجوم الإرهابي الذي طال صباح اليوم معملين تابعين لشركة "أرامكو"، في محافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما، ونددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" - بهذا العمل الإرهابي والتخريبي، باعتباره دليلا جديدا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة الإماراتية، تضامن الإمارات الكامل مع السعودية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددة على أن أمن الإمارات والمملكة كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وفي سياق آخر، أعلنت الإمارات، وصول جثامين جنودها الستة، الذين لقوا مصرعهم، أمس الجمعة، في حادث تصادم آليات عسكرية باليمن، إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي، ظهر اليوم، على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الإماراتية، وجرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال الجثامين، حيث كان في الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، قد نعت، أمس الجمعة، جنودها الستة الذين انتقلوا إلى جوار ربهم؛ نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية، خلال أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات باليمن.