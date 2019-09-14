أدانت وزارة الخارجية، اليوم، استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية بواسطة عدد من الطائرات المُسيرة صباح اليوم.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أصدرتها اليوم، تضامن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات استهدافها، وفي سبيل التصدي لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو"، في محافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهم بطائرات دون طيار.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار "درون"، حيث تم السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.

جدير بالذكر، أن بقيق تقع على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية، وتضم أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.