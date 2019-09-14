قال رئيس الوزراء الأوكراني أليكسي جانتشاروك، اليوم، إن بلاده تخطط لربط بحر البلطيق بالبحر الأسود عبر قناة مائية، مشيرا إلى أن لدى حكومته عددا من المشاريع الطموحة.

وأوضح جانتشاروك - في كلمته خلال منتدى "يالطا للاستراتيجية الأوروبية" في العاصمة الأوكرانية "كييف": "نحن بحاجة إلى محاولة شق ممر مائي، على سبيل المثال، بين بحر البلطيق والبحر الأسود هذا واقعي تماما"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشار المسؤول الأوكراني، إلى أنه لتفعيل هذا المشروع، هناك حوالي أربعين قناة مائية ينتظر التفاوض عليها مع بولندا وبيلاروس، مؤكدا أن بلاده تحتاج إلى علاقات بناءة مع وارسو ومينسك، لتحقيق تقدم في هذه القضية.