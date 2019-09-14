واجه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا هتافات معادية، اليوم، في زيمبابوي خلال مراسم تشييع روبرت موجابي، بعد أعمال العنف التي استهدفت أجانب وهزت بلده.

وقدم رامافوزا اعتذاراته، مؤكدا أن مواطنيه "لا يكرهون الأجانب".

وبينما كان رئيس جنوب أفريقيا يستعد لتكريم موجابي في ملعب رياضي في هراري، أطلق الحشد الحاضر في الملعب صفيرا طويلا وهتافات معادية له.

وقال رامافوزا، بعدما تمكن من استئناف خطابه "أقف أمامكم كأخ إفريقي يعبر عن ندمه ويقدم اعتذاراته عما حدث في بلدي"، مضيفا إن "ما حدث في جنوب أفريقيا يتناقض مع مبدأ وحدة الشعب الأفريقي الذي ناضل من أجله موجابي ونلسون مانديلا" رئيس جنوب أفريقيا الأسبق.

وأوضح رئيس جنوب إفريقيا: "أقف أمامكم لأقول لكم إننا نبذل جهودا شاقة جدا لتشجيع شعبنا على استقبال قادمين من كل البلدان الأفريقية"، مؤكدا أن "أهل جنوب أفريقيا لا يكرهون الأجانب ولا شيء لديهم ضد مواطني الدول الأخرى".

وشهدت جنوب أفريقيا أعمال شغب ونهب استهدفت قبل كل شيء أجانب وممتلكات لأجانب خصوصا في جوهانسبرج كبرى مدن جنوب أفريقيا.

وأسفرت أعمال العنف هذه عن سقوط 12 قتيلا على الاقل وأضرار جسيمة، وفر ملايين من سكان زيمبابوي من القمع والأزمة الاقتصادية في بلدهم ليلجأوا إلى جنوب أفريقيا، علما بان لا وجود لاحصاءات رسمية.