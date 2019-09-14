ارتفعت حصيلة ضحايا هطول الأمطار الغزيرة في جنوب شرق إسبانيا إلى 6 أشخاص، في ظل وجود عواصف اجتاحت الطرق والبلدات.

وقالت الشرطة الإسبانية، في تصريحات أوردتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم السبت، إنها عثرت على جثمان الضحية الخامسة (58 عامًا) في وقت متأخر من يوم أمس، في قرية تقع بالمنطقة، حيث لقي مصرعه عندما جرفته المياه المندفعة بشدة عند خروجه من سيارته.

وأكدت السلطات، اليوم، مصرع الضحية السادسة (41 عامًا)، في بلدة أوريويلا، حيث غمرت المياه ضفاف نهر "سيجورا".

ولفتت الشبكة الإخبارية، إلى أن عمال الإنقاذ، تمكنوا من إنقاذ آلاف الأشخاص من الموت غرقًا، نتيجة ارتفاع منسوب المياه، حيث إن سيولا من الأمطار اجتاحت جنوب شرق البلاد، ما أدى إلى إغلاق المطارات والمدارس، وتوقف حركة القطارات.

كما تفقد القائم بأعمال رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، اليوم السبت، المنطقة المنكوبة، من خلال استطلاع جوي للمناطق المدمرة.