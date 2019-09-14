قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه راضٍ تمامًا عن منظومة التعليم الجديدة التي تسير عليها الدولة والحكومة، حيث إن القرار لم يتم اتخاذه بشكل فوقي أو كونه رئيسًا للجمهورية، ولكن هناك لقاءات مستمرة سواء في مجلس الوزراء أو الرئاسة يتم خلالها مناقشة الموضوعات المختلفة تضمن أن الموضوعات أخذت وقتًا كافيًا للنقاش الكامل.

وأضاف "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب: "الدكتور طارق شوقي مارضيش يخش يمسك وزارة التعليم، لحد ما أحرجته قدامكم وتولى المنصب وأطلقنا مشروع تطوير منظومة التعليم، المشروع ده طموح ومتخافوش على ولادكم".

وأشار الرئيس إلى أنه يتم الآن عمل ميكنة للامتحانات، خاصة في كلية الطب من أجل تحييد العامل البشري عند تقييم الطلبة، حيث يرى أن الرقمنة ستقضي على كل المشكلات، وسيتم افتتاح جامعات جديدة ولكن تم تأجيل افتتاح بعض الجامعات بشكل جزئي حتى يتم الانتهاء منها بشكل كلي، وتكون مطابقة للمعايير، مثل جامعة الملك سلمان وجامعة الجلاله وغيرها من الجامعات الجديدة، "عاوزين الجامعات دي تبقى من الجامعات المتقدمة عالميا"، بحسب قوله.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، صباح اليوم السبت، برعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر الذي ينعقد لمدة يوم واحد، ثلاث جلسات، الجلسة الأولى تحت عنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، وجلسة ثانية بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، إضافة إلى جلسة "اسأل الرئيس".

ويعتبر المؤتمر الوطني للشباب فرصة للحوار، والتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وذلك عقب إطلاق مؤتمر الشباب للمرة الأولى في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر 2016.