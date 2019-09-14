طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بالتعاون مع الدولة من أجل إنجاح مسار إصلاح التعليم، قائلا: إن التعليم موضوع تفاعلي بين الدولة والمجتمع، فالنجاح في هذه القضية لن يكون منفصلا عن المجتمع المصري والشعب المصري.

وقال الرئيس السيسي خلال جلسة (أسال الرئيس) في ختام جلسات النسخة الثامنة من مؤتمر الشباب المنعقد بمركز المنارة بالقاهرة، إنه يوجد ما يقرب من 23 مليون طالب في التعليم و50 ألف مدرسة بجانب المدرسين القائمين على عملية التعليم، مشيرًا إلى أن موازنة التعليم 130 مليار جنيه، منها 100 مليار جنيه مرتبات وأجور للعاملين و"باقى المبلغ لأمور التشغيل الأخرى بعيدا عن المنظومة".

وتابع: التعليم موضوع تفاعلي بين الدولة والمجتمع، بينا وبين الرأى العام، وطالما بينا وبين الرأي العام إذا لابد أن يتقبل الرأي العام، وعلى الاقل أن يكون مستعدا للمسار الذي ستشرع الدولة في التحرك تجاهه، ويوافق عليه، وكذلك يساعد الدولة في هذا الأمر".

وأكد السيسي أن الأولوية في المرحلة الماضية كانت تهدف في المقام الأول إلى تثبيت الدولة المصرية عبر مراحل مختلفة، مؤكدا أن التعليم كان مرحلة أساسية من هذه المراحل.

وقال السيسي إن الدولة المصرية مرت بمراحل مختلفة خلال السنوات الست الماضية، أول هذه المراحل كان تثبيت أركان الدولة والحفاظ عليها لأن الدولة كانت وقتها معرضة للمخاطر شديدة جدا، "فكانت الأولوية في تلك الفترة هي الحفاظ على الدولة المصرية وتثبيتها".

وأوضح أن الدولة عملت خلال هذه المرحلة على تشبيك باقي المراحل معها، قائلا إن الدولة لم تكن تؤجل باقي المراحل بل إنها جعلتها جزء من المرحلة الأولى، مستطردا "كل مرحلة كانت بتستكمل أو بتتفاعل مع المرحلة التالية"، مشيرا إلى أنها كانت عملية بناء وتنمية وتعمير.

وأكد اهتمام الدولة خلال مرحلة البناء والتعمير بالعمل البشري سواء كان على مستوى التعليم أو على مستوى الصحة أو على مستوى الإصلاح الإداري.