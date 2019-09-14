تسبب في مصرع وإصابة 18 فتاة.. المشدد 10 سنوات لسائق مدمن بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبدالله، وعضوية المستشارين حاتم محمود، وعاصم ثابت، اليوم، بالسجن المشدد 10 سنوات على "حسام. م. ش"، سائق ميكروباص، لتسببه في مصرع وإصابة 18 فتاة، بسبب تعاطيه المواد المخدرة بالبحيرة.

وأكدت المحكمة في حكمها، أنها عاقبت المتهم بأقصى عقوبة شرعها المشرع، وهي 10 سنوات عن تهمتي تعاطي المخدرات والقتل والإصابة الخطأ، وأهابت هيئة المحكمة في حكمها بالمشرع تشديد عقوبات المرور والتدقيق في منح رخص القيادة ومراقبة المواقف العشوائية والطرق بين المراكز.

وترجع أحداث الواقعة بتلقي مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى بمصرع 8 عاملات زراعيات، وإصابة 10 أخريات، وشاب بكسور وجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث سير على طريق "حوش عيسى – الدلنجات" طريق ترعة الحاجر بنطاق الوحدة المحلية لقرية أبوالشقاف مركز حوش عيسى، نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل العاملات في ترعة "الحاجر" جراء اختلال عجلة القيادة في يد قائدها.

وجرى استخراج السيارة من المجرى المائي، وانتشال جثث الفتيات، وانقاذ باقي المصابات ونقلهن إلى مستشفى حوش عيسى المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وبالكشف وإجراء تحاليل المواد المخدرة لسائق الميكروباص أثبتت تلك التحاليل تعاطيه للمواد المخدرة.