"سياحة النواب": نحتاج دراسة لتمهيد مسار العائلة المقدسة ليصبح مزارا سياحيا

أكد النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب، ضرورة وضع تصور ودراسة جدوى من قبل متخصصين وتعتمد من رئيس الجمهورية لتمهيد مسار العائلة المقدسة ليكون مزاراً سياحياً، ما يحقق المزيد من الأمور الإيجابية لأبناء المحافظات التي تضم نقاط الرحلة.

وأوضح خلال ندوة مسار العائلة المقدسة بحزب الوفد، أن رحلة العائلة المقدسة هي الرحلة الوحيدة في العالم التي حدثت في مصر فقط، مشيرا إلى أن خريطة مسار العائلة المقدسة تضم 25 نقطة وتم اعتمادها من بابا الفاتيكان لذلك يجب اعتماد هذه الخريطة بشكل رسمي والعمل عليها حتى يكون الأمر واضحا للسائح الذي يأتي من جميع أنحاء العالم للزيارة.

وأضاف أنه يجب إعداد دراسة وافية لمسار العائلة المقدسة من خلال المتخصصين خاصة أن المسار يضم عددا كبيرا من محافظات الجمهورية ومنها محافظات لم تدخل إليها السياحة من قبل لذلك نحن أمام فرصة كبيرا جدا لإحياء السياحة الدينية.

وشدد على ضرورة وضع خريطة رئيسية يوافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفذ تحت قيادة البابا ورجال الأعمال لتمهيد هذا المسار كمزار سياحي.

ولفت إلى أن السياحة تحدث نهضة في أي بلد تدخل بها، مشيرا إلى أن فوه ودسوق رائعة وبها مصانع طرابيش وسجاد تنعش السياحة الريفية وهي مشهورة جدا، والسياح ينبهرون بالفلاحة و"القعدة البلدي" في الفنادق.