نظمت مؤسسة العربي لتنمية المجتمع بالتنسيق مع محافظة الفيوم، احتفالية كبرى لتسليم 500 زي مدرسي لطلاب المرحلة الابتدائية في 17 قرية من الأسر الأولى بالرعاية، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

وأشاد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، بالدور الخيري والتنموي التي تؤديه المؤسسة لتنمية المجتمع في شتى المجالات لتوفير حياة كريمة للبسطاء، ومحدودي الدخل طبقا لخطط وتوجهات الدولة.

وقال محيي الدين العربي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إنهم يعملون على نهوض الدولة في توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات، بهدف تحسين حياتهم المعيشية، وإدخال الفرحة والبهجة والسعادة على وجوههم، مناشدا كل الكيانات الاقتصادية بضرورة تفعيل دور المسئولية المجتمعية للمساهمة مع الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.