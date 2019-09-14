تحدث عنها السيسي.. تعرف على مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتم الآن بناء مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة، وأنها ستكون الأكبر في العالم، وذلك خلال كلمته بمؤتمر الشباب في جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع".

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- مدينة الفنون والثقافة جرى إنشاءها لتصبح منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي، وفقا لأعلى المواصفات العالمية وأرقى التصميمات المعمارية، وتقام المدينة على مساحة 127 فدانا.

- تضم عددا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية لكل أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة من الموسيقى والرسم والنحت والمشغولات اليدوية وغيرها.

- تشمل المدينة قاعة احتفالات كبرى تستوعب 2500 شخص مجهزة بأحدث التقنيات، المسرح الصغير به قاعتان تستوعبان 750 فرضا للعروض الخاصة، بالإضافة إلى مسرح الجيب يستوعب 50 شخصًا ومسرح الحجرة، ومكتبة موسيقية ومكتبة مركزية تسع 6000 شخص.

- تتضمن المدينة أيضا مركز الإبداع الفني لشباب المبدعين، قاعة عرض سينمائي يتم ربطها بالأقمار الصناعية و3 قاعات للتدريب، استديو تسجيل صوتي مجهز بأحدث التقنيات.

- بها دار الأوبرا الجديدة، تعد جزءا أساسيا من مدينة الفنون والثقافة، ومن المخطط أن تكون أكبر دار للأوبرا في الشرق الأوسط، حيث تحتوي على قاعة رئيسية تسع ما يقرب من 2000 فرد، فضلا عن مسرحين للموسيقى والدراما، إضافة إلى مركز الإبداع الفني ومتحف الشمع.