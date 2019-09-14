أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، عن إجراء الكشف على 1414 خلال قافلة طبية مجانية بكفر يوسف التابع لمركز شربين خلال يومين.

وقال شاروبيم، في تصريح صحفي، إنه تم تحويل 25 مريضا لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، وإصدار 3 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتم عمل أشعة عادية وموجات صوتية لـ 132حالة، كما تم إجراء 262 تحليل مختلف بمعامل الدم والطفيليات، والكشف على 140 لأمراض الضغط والسكر.

وأكد المحافظ استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في مراكز وقرى المحافظة، خاصة في المناطق البعيدة، لرفع المعاناة عن المرضى في كل مكان بنطاق المحافظة.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن القافلة التي استمرت أمس واليوم ضمت 8 عيادات متخصصة شملت عيادة باطنة وعيادة أطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام وعيادة نسا وتنظيم أسرة وأسنان، وأقيم على هامش القافلة 30 ندوة تثقيفية.