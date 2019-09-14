أكدت وزارة الأوقاف أن الجماعات المتطرفة تعد خطة للعدوان على 52 دولة حول العالم لزعزعة الدول، أملا في إسقاطها بعد هزيمة الجماعات عسكريا.

وأضافت الوزارة أن الجماعات المتطرفة لا تقوم إلا على بقايا الدول ولا تقوم في دولة قوية، ولذلك هي تستهدف الدول لإسقاطها، مشيرة إلى أن سقوط الدول يعد سقوطا للدين، لأن الدين لا بد له من وطن آمن مستقر يحميه ويقام من خلاله.

وشددت الوزارة على أن الحفاظ على الدولة من أجل الدين وليس من أجل السياسة، ونقوم بتصحيح المفاهيم الخاطئة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزارة لعدد من ضيوف مؤتمر الأوقاف الدولي من المفتين والعلماء والوزراء المشاركين بالمؤتمر، والذي يبدأ غدا تحت عنوان "بناء الدولة في الإسلام".