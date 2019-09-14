شهد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، حفل تكريم المتفوقين من أبناء المهندسين بحضور المهندس رضا الشافعي، نقيب المهندسين، والمهندس محمود مغاوري، الأمين العام للنقابة، والدكتور صلاح عبية، رئيس قسم الفوتونات بجامعة زويل.

وكرمت النقابة 171 من المتفوقين من أبناء المهندسين في مراحل التعليم المختلفة منهم 56 من المرحلة الإعدادية، و51 من المرحلة الثانوية، و26 من المرحلة الجامعية، و14 من حملة الماجستير، وقدم درع تقديرا للدكتور صلاح عبية، والمهندس هاني ضاحي تسلمه نيابة عنه المهندس محمود مغاوري.

وعبر المحافظ عن سعادته لوجوده في يوم تكريم المتفوقين من أبناء المهندسين الذين بذلوا جهدا حتى يتفوقوا، قائلا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بصفة خاصة بالشباب لأنهم بناة ومستقبل الوطن، متابعا: "علينا أن نفتخر، فلدينا جامعة من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم".

وأضاف أن الدقهلية لها أن تفتخر بأبو الطب الدكتور محمد غنيم، مؤسس أكبر مركز للكلى ليس في مصر فحسب بل في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الدقهلية تشارك في الاقتصاد القومي في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والطبية والهندسية والفنية والثقافية.

حضر الاحتفال المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة، والمهندسة ماجدة حشيش أمين النقابة، والمهندسة زينب عفيفي، أمين مساعد النقابة، والأستاذ محمد أمين، رئيس مركز ومدينة طلخا.