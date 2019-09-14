قضت محكمة جنح أكتوبر، اليوم، بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، نجل الفنان الراحل عبدالله محمود، لمدة عامين، لإدانته بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده من زوجته السابقة الفنانة السورية سارة جهاد نخلة.

وكانت ذات المحكمة أصدرت حكما غيابيا بمعاقبة أحمد عبدالله، بالحبس لذات المدة، ثم قام بعمل معارضة على الحكم، وصدر بحقه الحكم المتقدم "حضوريا".

وقال المحامي عاصم قنديل، دفاع سارة نخلة، لـ"الوطن"، إن الحكم الصادر لصالح موكلته حضوريا، وحضور "أحمد عبد الله" الاستئناف أصبح وجوبيا.

من جانبه، قال المحامي شعبان سعيد، دفاع "أحمد عبدالله"، إنه سيتقدم باستئناف على الحكم الصادر اليوم، خلال 10 أيام.