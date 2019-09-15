انسحاب 2 قبل بدء التصويت.. الظهور الأخير لمرشحي الرئاسة التونسية؟

دخلت تونس، السبت، في مرحلة الصمت الانتخابي، قبل بدء الاقتراع بالانتخابات الرئاسية، المقررة انطلاقها في الداخل، اليوم الأحد.

وقبيل ساعات من بدء الصمت الانتخابي، قرر مرشحان رئاسيان، مساء الجمعة، الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية في تونس، من أجل عدم تشتيت أصوات الناخبين، وتعزيز حظوظ المرشح عبد الكريم الزبيدي.

ويتوجه آلاف التونسيين، اليوم، إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب رئيسهم المقبل، من بين 26 مرشحا، فيما يواصل الناخبون التونسيون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تستمر لـ3 أيام.

وكان آخر ظهور للمرشحين الرئاسيين هو الأبرز خلال فترة الحملات، حيث أعلن يوسف الشاهد، رئيس الوزراء التونسي والمرشح في الانتخابات الرئاسية التونسية، أنه لا يمانع عودة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (83 عامًا) إلى تونس، التي هرب منها إلى المملكة العربية السعودية في 14 يناير عام 2011 إثر ثورة شعبية.

تصريحات "الشاهد" جاءت خلال ظهوره على فضائية "حنبعل" التونسية، للحديث عن برنامجه الرئاسي، مؤكدًا أنه يؤيد عودة "بن علي" في حال تأكُد الأنباء عن تدهور حالته الصحية.

وقال الشاهد: "نعم لعودته، لأنها حالة إنسانية وفي الإنعاش... ليست مشكلة إذا أراد أن يعود ويدفن فيها، ربي يشفيه".

وأوضح أنه ليس لديه علم بشأن حدوث اتصالات بين "بن علي" ومسؤولين في الدولة من أجل العودة، على الرُغم من قوله إنه سمع من قبل عن مرض الرئيس الأسبق.

أما عبد الكريم الزبيدي، فقال، في حوار مع سامي الفهري، إن شركات النقل التابعة لوزارة النقل رفضت كراء (تأجير) حافلاتها للزبيدي.

وحول هذا السياق، أفادت الوزارة، بأنها، واستنادا إلى التراتيب المعمول بها، وبالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والسلط الجهوية بكل من ولايات "المهدية، وسوسة، والمنستير، والكاف، وباجة"، جرى تمكين المترشح، في إطار حملته الانتخابية بولاية المنستير، خلال الاجتماع الذي عقده هناك بتاريخ السبت 7 سبتمبر 2019، من تأجير 47 حافلة تابعة للشركات الجهوية للنقل.

وأعلن المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، محسن مرزوق، انسحابه من سباق الرئاسة، لصالح المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي، بهدف عدم تشتيت الأصوات.

ورأى مرزوق، أنه من الصالح إيقاف حملته الرئاسية، والدعوة إلى التصويت لصالح "الزبيدي" الذي سيكون رئيسا قادرا على تجنب المشاكل والصراعات.

ونشر المرشح المنسحب، عبر صفحته على فيس بوك، صورة، تجمعه بـ"الزبيدي"، خلال اجتماعهما الذي تناول ضرورة توحيد جهود القوى الوطنية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيرا إلى أنه أعلم الزبيدي خلال اللقاء بتنازله لصالحه خدمة للمصلحة الوطنية.