أكد المخرج تامر الخشاب أن أغلب الصور التي يتم تداولها هي صور مفبركة، مشيرًا إلى صعوبة اكتشاف فبركتها عن طريق غير المتخصصين.

وأشار تامر الخشاب، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك خطط تسويق إلكتروني محكمة بمليارات الدولارات، من أجل تسويق هذه الفيديوهات والصور ونشرها على نطاق واسع، مبديًا استغرابه من عرض مواقع بحثية لمعلومات مغلوطة، وأخبار مفبركة، في الوقت الذي يبحث فيه عن الحقيقة.

وقال الخشاب،: "خليك عارف دايمًا إنك مستهدف، وخليك دايمًا في حالة شك، وخصوصا لما تكون الصور دي هتكوِّن جوايا مشاعر كُرْه لحد".

واستطرد: "مش متخيلين حجم الزيف اللي في الإعلام، وبالذات القنوات اللي بتستهدف مصر، ولازم الناس تبقى واخدة بالها إن حجم الزيف كبير، وأي حاجة تتفرج عليها، خليك شاكك فيها".