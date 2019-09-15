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اليوم.. وفود 53 دولة حول العالم في القاهرة لإصدار "وثيقة المواطنة"

اليوم.. وفود 53 دولة حول العالم في القاهرة لإصدار "وثيقة المواطنة"

قبل غلق الباب.. 4 أفلام هي الأقرب لـ"أوسكار فيلم عالمي"

قبل غلق الباب.. 4 أفلام هي الأقرب لـ"أوسكار فيلم عالمي"

الزمالك يتصدر تريندات جوجل بعد هزيمته من جينيراسيون السنغالي

الزمالك يتصدر تريندات جوجل بعد هزيمته من جينيراسيون السنغالي

5 معايير يجب اتباعها لاختيار "باور بنك" مناسب لهاتفك المحمول

5 معايير يجب اتباعها لاختيار "باور بنك" مناسب لهاتفك المحمول

القبض على لص يبيع مشغولات فضية سرقها من محل عمله في سفاجا

القبض على لص يبيع مشغولات فضية سرقها من محل عمله في سفاجا

بالصور.. روسيا والإمارات تتفوقان أرضا وبحر وجوا.. أغرب سيارات الشرطة في العالم

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"الإرهاب" على طاولة النقاش.. تفاصيل أولى جلسات المؤتمر الثامن للشباب

"عشماوي والإخوان".. تاريخ الدم والإرهاب في فيلم تسجيلي بمؤتمر الشباب

"عشماوي والإخوان".. تاريخ الدم والإرهاب في فيلم تسجيلي بمؤتمر الشباب

كيف تصنع شائعة؟.. خبراء يفضحون أساليب جماعات الظلام في فبركة الأخبار

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